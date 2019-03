Samsung Galaxy S10: Gesichtserkennung kann leicht ausgetrickst werden

Wer die Gesichtserkennung zum Entsperren des neuen Samsung-Spitzenmodells Galaxy S10 nutzt, sollte sich das vielleicht noch einmal überlegen. Die Gesichtserkennung soll sich nämlich leicht überlisten lassen, berichtet Android Police .

So zeigen etwa Videos von The Verge und Unbox Therapy, dass sich die Gesichtserkennung mit einem Video, das von einem anderen Smartphone abgespielt wurde, austricksen ließ. In letzterm Fall waren auf dem Bildschirm, auf dem das Video abgespielt wurde, sogar deutlich Staub und Fingerabdrücke zu sehen.