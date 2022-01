Samsung Galaxy S22: Neuer Termin für Präsentation durchgesickert

Samsung wird im Februar seine neuen Flaggschiff-Geräte präsentierten. So viel steht fest. Das genaue Datum der Präsentation des Samsung Galaxy S22 war aber bis zuletzt Gegenstand von Gerüchten.

Ein geleaktes Bild, das die Ankündigung des Unpacked-Events zeigt, dürfte nun Klarheit in die Angelegenheit bringen. Demnach wird der koreanische Hersteller seine neuen Spitzenmodelle am 9. Februar vorstellen. Zuvor hat es geheißen, die Präsentation soll am 8. Februar über die Bühne gehen.