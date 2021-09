So könnte das Samsung Galaxy S22 aussehen

Bis Samsung seine neuen Spitzengeräte präsentiert, werden noch einige Monate vergehen. Im Jänner oder Februar ist mit dem Galaxy-S22-Lineup zu rechnen. Wie die kommenden Samsung-Flaggschiffe aussehen werden und was von der Ausstattung zu erwarten ist, legen nun die ersten Leaks nahe.

In Sachen Design ist mit kleineren Neuerungen zu rechnen, die es allerdings in sich haben sollen, wie der bekannte und zuverlässige Leaker Ice Universe behauptet. Am Grunddesign des Galaxy S21 dürfte Samsung demnach festhalten. Das Kameramodul auf der Rückseite des Galaxy S22 soll stark an jenes des Vorgängergeräts erinnern. In dem Video unten ist zu sehe, wie das Galaxy S22 Ultra aussehen könnte.