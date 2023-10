Samsung Galaxy S23 FE: Datum für Präsentation steht fest

In den kommenden Tagen stehen regelrechte Smartphone-Festspiele an. Am morgigen Mittwoch wird Google seine neuen Pixel-Phones präsentieren. Ebenso am 4. Oktober wird Samsung sein günstiges Flaggschiff-Handy vorstellen - das Samsung Galaxy S23 FE.

Die lange erwartete "Fan Edition" (FE) der Spitzengeräte soll mit einer Highend-Ausstattung zu einem vergleichsweise niedrigen Preis punkten und im anstehenden Weihnachtsgeschäft eine mögliche Option darstellen.

