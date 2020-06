Galaxy S5 wird wasserdicht und nimmt Fingerabdrücke

Das S5 soll sich von seinen Vorgängern aber nicht nur äußerlich, sondern auch in Sachen Software abheben. Bereits Ende Jänner wurde ein Screenshot veröffentlicht, der den angeblichen Homescreen des Galaxy S5 zeigt. Das Design setzt dabei auf große Kacheln mit Fotos, die sowohl Nachrichten als auch Alltagsinformationen, wie das Wetter oder Körperwerte anzeigen, ähnliche wie bei Google Now. Die Oberfläche erinnert dabei an Magazine UX, das bei den Samsung Tablets Galaxy Note Pro und dem Pad Pro vorinstalliert ist.

Teilweise wird sogar berichtet, dass das S5 in einer Android- sowie in einer Tizen-Variante erscheint. Das würde auch zu einem neuen Bericht passen, wonach Samsung Ende Februar Tizen erstmals offiziell der Öffentlichkeit präsentieren will.

Dass sich in dem Galaxy S5 schon das neue Verhältnis zu Google widerspiegelt, ist eher unwahrscheinlich. Nach dem Verkauf von Motorola an Lenovo wurde spekuliert, dass Samsung seine zukünftigen Android-Versionen näher an Stock-Android heranführt, da Google nun kein Hardware-Konkurrent mehr ist.

Widersprüchliche Angaben gibt es zur Kameraleistung des S5. Manche Quellen schreiben von einem 16-Megapixel-Sensor, während andere gar von einer maximalen Auflösung von 20 Megapixel berichten.