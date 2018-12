Samsung Galaxy Tab S4 im Test: Lebensbegleiter mit kleinen Mankos

Doch reicht der Akku des Geräts mit seinen 7300 mAh auch aus, um einen langen Serienmarathon zu gewährleisten? Im Test war der Akku nach Betrachten eines 90-minütigen Films via Vimeo von 100 auf 82 Prozent gefallen – in Summe reicht ein voller Akku also für knapp acht Stunden ununterbrochenes Video-Streamingvergnügen. Der Hersteller gibt bis zu 16 Stunden an. In punkto Business-Tauglichkeit ergab sich im Test, dass der Akku nach einem ganzen Konferenztag, je nach Verwendung, noch zu 50 bis 70 Prozent voll war. Selbst bei intensiverer Nutzung kommt man also zwei Tage durch.

Dafür muss man jedoch recht lange Ladezeiten für den Akku in Kauf nehmen: Nach eineinhalb Stunden Laden ist der Akku erst zu 50 Prozent voll, für das komplette Laden von null auf 100 Prozent musste das Tablet viereinhalb Stunden in der Docking Station verweilen. Das ist aber freilich halb so schlimm, wenn das Gerät einfach nachts aufgeladen wird.

Kamera mit Bixby

Die Hauptkamera löst mit 13 Megapixel auf, verfügt über Autofokus und Blitz und schafft Videos in UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) mit 30 fps. Die Frontkamera kommt auf 8 Megapixel. Diese Werte klingen zwar beeindruckend, allerdings wirken die Fotos vor allem bei Neon-Büro-Licht im Automatik-Modus recht blass. Die Spiegelreflexkamera wird vom Tablet vorerst wohl nicht ersetzt – generell sollte man ohnehin im Hinterkopf behalten, dass man beim Fotografieren mit Tablet recht würdelos wirkt.