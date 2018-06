So schaut man am besten Videos auf dem Android-Tablet

Plex ist hingegen mehr als nur ein Media-Player. Es verwandelt das Tablet in ein mobiles Media Center. Der Nutzer kann wahlweise einen Media Server auf seinem Computer betreiben und so im Heimnetzwerk auf sämtliche Bilder, Musik und Videos per App zugreifen. Alternativ kann man über den kostenpflichtigen “Plex Pass” diese Inhalte auch in die Cloud laden und auf ausgewählte US-Diensten zugreifen. Ähnlich funktioniert das quelloffene Kodi, dessen größte Stärke seine Plug-Ins sind. Diese erlauben unter anderem den Zugriff auf Streaming-Inhalte, oftmals auch von rechtlich fragwürdigen Inhalten.

Der recht simpel benannte “Videoplayer” von mytechnosound richtet sich vor allem an jene Nutzer, die gerne während der Wiedergabe Bild und Ton anpassen. Ein umfangreicher Equalizer sowie Regler für die Bildkorrektur machen den Player zur optimalen Wahl für erfahrene Nutzer. Wie der MX Player setzt man auf Werbung, die sich gegen Geld dauerhaft entfernen lässt. Wer gerne mehrere Videos gleichzeitig abspielt, bekommt beim GPlayer Gelegenheit dazu: Bis zu sechs Videos können im Multi-Windows-Modus gleichzeitig abgespielt werden.

Wie kann ich die Wiedergabe optimieren?

Zahlreiche Hersteller, unter anderem auch Huawei, bieten in den Systemeinstellungen die Möglichkeit, die Farbdarstellung anzupassen. So kann etwa ein eigenes Farbprofil für die Videowiedergabe erstellt werden. Bei Huawei findet sich dieser Punkt in den Einstellungen unter “Anzeige - Farbe und Augen schonen - Farbmodus- und temperatur”. Sollte sich ein entsprechender Punkt nicht in den Einstellungen finden, kann man auf Dritt-Apps, wie “Screen Balance” oder “Color Calibrator” zurückgreifen.

Ähnliches gilt für die Korrektur des Audio-Signals, falls keine Equalizer-App vorinstalliert ist. Im Play Store herrscht mittlerweile die Qual der Wahl: Der bedienerfreundliche “Equalizer FX”, der deutlich komplexere, aber vielfältigere “Equalizer & Bass Booster” oder der “Equalizer + MP3 Player Volume”, der die Lautstärke deutlich erhöhen soll? Der wohl leistungsfähigste Equalizer ist ViPER4Android, das allerdings Root-Zugriff erfordert. Dafür wird man mit einer quelloffenen und mächtigen App belohnt, von der vor allem audiophile Tablet-Nutzer profitieren.

Wie kann ich offline Videos schauen?

Meist möchte man insbesondere dann Videos schauen, wenn es nur eine langsame oder gar keine Internetverbindung gibt, beispielsweise im Zug oder Flugzeug. Doch während Netflix und einige andere Anbieter dem öffentlichen Druck nachgegeben haben und mittlerweile Inhalte offline angesehen werden können, muss man bei vielen Diensten auf Tricks zurückgreifen.