Samsung stellt günstiges Galaxy S25 FE und neue Tablets vor

04.09.2025

Das Unternehmen zeigt ein neues Galaxy-Handy, die Tablets S10 Lite und S11 sowie neue Galaxy Buds.

Samsung hat im Vorfeld der Berliner Technik-Messe IFA die günstige Variante seines Handy-Flaggschiffs Galaxy S25 präsentiert. Das Galaxy S25 FE verfügt über ein 6,7 Zoll großes Dynamic-AMOLED-Display mit maximal 120 Hz. Herzstück ist ein Exynos 2400 Prozessor (4nm), dazu gibt es 8 GB RAM. Wahlweise sind 128, 256 oder 512 GB interner Speicher verfügbar. ➤ Mehr lesen: Im Test: Das Samsung Galaxy S25 Edge hat mich voll überrascht Die Kameraausstattung besteht aus einer 50-Megapixel-Weitwinkel, einer 12-Megapixel-Ultra-Weitwinkel und einer 8-Megapixel-Telekamera mit dreifachem optischen Zoom. Die Frontkamera wurde auf 12 Megapixel verbessert und nutzt KI-unterstützte Bildverarbeitung für bessere Selfies. Der Akku hat eine Kapazität von 4.900 mAh mit Unterstützung für 45-Watt-Schnellladen.

Samsung Galaxy S25 FE © Samsung

Software mit KI Das Smartphone basiert auf Android 16 mit der One-UI-8-Oberfläche. Dazu gibt es – wenig überraschend – eine Menge KI-Features. Samsung setzt hier auf Googles Künstliche Intelligenz. So ist etwa Gemini Live verfügbar, mit dem sich Nutzer natürlich mit der KI unterhalten können. Zusätzliche kreative Features sind Generative Edit, das automatisch störende Personen im Hintergrund von Fotos entfernt, sowie die Möglichkeit, im Video verlangsamt Szenen wiederzugeben (Instant Slow-mo). ➤ Mehr lesen: Bald kommt das iPhone 17: Was wir alles jetzt schon dazu wissen

Die „Now Bar“ ist eine Funktion, die relevante Informationen direkt auf dem Sperrbildschirm des Galaxy S25 FE anzeigt. Sie liefert personalisierte Updates wie Live-Benachrichtigungen, Musiksteuerungen, aktive Modi und Routinen. Auch ist das schon länger bekannte Circle to Search Feature verfügbar. Das Galaxy S25 FE ist ab dem 4. September, 12 Uhr in Österreich in den Farben Navy, Icyblue, Jetblack und White erhältlich. Es wird zu folgenden UVP-Preisen angeboten: 128 GB für 749 Euro, 256 GB für 809 Euro und 512 GB für 929 Euro. Zum Vergleich: das reguläre Galaxy S25 mit ursprünglichen UVP 899 Euro ist bei Amazon bereits um 755 Euro erhältlich. Neue Tablets Neben dem Galaxy S25 FE gibt es neue Tablets von Samsung: Das Galaxy Tab S10 Lite ist als Einstiegsgerät gedacht und bietet ein 10,9 Zoll großes TFT-Display mit 2112 × 1320 Pixeln sowie einen Exynos 1380 Prozessor. Es ist mit bis zu 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher erhältlich, der sich per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern lässt. Das Tablet verfügt über eine 8-Megapixel-Hauptkamera und eine 5-Megapixel-Frontkamera, einen 8.000-mAh-Akku mit Schnellladefunktion und wird mit dem S Pen ausgeliefert. Das Samsung Galaxy Tab S10 Lite ist in den 3 Farben Gray, Silver und Coralred verfügbar. Für das Samsung Galaxy Tab S10 Lite mit Wi-Fi liegen die UVP bei 399 Euro (128 GB Speicher) und 469 Euro (256 GB Speicher), für die Variante mit 5G bei 459 Euro (128 GB Speicher) und 529 Euro (256 GB Speicher).

© Samsung

Das Galaxy Tab S11 ist im Premium-Bereich angesiedelt. Es hat eine Bildschirmgröße von 11 Zoll (2560 × 1600 Pixel) beziehungsweise als Galaxy Tab S11 Ultra 14,6 Zoll (2960 × 1848 Pixel). Beide Modelle setzen auf Dynamic AMOLED 2X Displays mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz sowie S-Pen-Unterstützung. Die Ausstattung zielt auf professionelle Anwender und Power-Nutzer ab.

Samsung Galaxy Tab S11 mit S-Pen © Samsung

Die Galaxy Tab S11 Serie ist ab dem 4. September, 12 Uhr in Österreich in den Farben Gray und Silver erhältlich. Es wird zu folgenden UVP-Preisen angeboten: Das Galaxy Tab S11 Ultra kostet ab 1339 Euro und das Galaxy Tab S11 ab 899 Euro. Neue Kopfhörer Zudem gibt es mit den Galaxy Buds3 FE neue In-Ear-Kopfhörer. Sie bieten verbesserten Klang mit größeren Lautsprechern, verstärktem Bass und klareren Höhen, sowie eine erweiterte aktive Geräuschunterdrückung (ANC). Zusätzlich integrieren sie KI-Funktionen wie Sprachsteuerung und Live-Übersetzung über die Galaxy AI Interpreter App. Die Samsung Galaxy Buds3 FE sind zur UVP von 149 Euro erhältlich.

© Samsung