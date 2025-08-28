Neue Galaxy-Geräte: Samsung kündigt Event an
Es gibt wieder ein Samsung Unpacked-Event. Was genau auf uns zukommt bzw. vorgestellt wird, hat Samsung allerdings noch nicht verraten. Lediglich das Event wurde offiziell bekannt gegeben: Es wird am 4. September stattfinden.
Was uns bei dem Event erwarten könnte
Das Event von Samsung wird virtuell über die Bühne gehen. In Mitteleuropa ist der Livestream dann um 11:30 auf der YouTube-Seite von Samsung oder der Website zu sehen.
Bei den jüngsten Events von Samsung, also jenem im Januar und Juli, wurden die Galaxy S25-Reihe, das Galaxy Z Fold 7 und das Z Flip 7 vorgestellt.
Neue Tablets?
Diesmal werden wahrscheinlich neue Tablets und das Smartphone Galaxy S25 FE präsentiert. Erst vor Kurzem hat Samsung das Galaxy Tab S10 Lite angekündigt. Notebookcheck hat berichtet, dass Samsung an einem neuen Galaxy Tab S11 und einem S11 Ultra arbeitet, die nun kommen könnten.
Das Tab S11 könnte laut den Berichten über einen AMOLED-Bildschirm, einen Media Tek Dimensity 9400-Chip und 12 GB RAM verfügen. Das Tab S11 Ultra hingegen soll mit einem größeren AMOLED-Bildschirm ausgestattet sein und bis zu 16 GB RAM, den gleichen MediaTek-Chip dafür aber einen größeren 11.600-mAH-Akku haben.
Neues Smartphone?
Samsung könnte auch das neue Galaxy S25 FE ankündigen. Dabei wird es sich um eine günstigere Variante des Galaxy S25 handeln. Leaks deuten darauf hin, dass das Smartphone seinem Vorgänger, nämlich dem Samsung S24 FE ähnelt. Es soll aber eine verbesserte Selfie-Kamera mit 12 Megapixeln haben. Das Samsung S24 FE hat eine 10 Megapixel-Selfie-Kamera.
Außerdem soll das Samsung S25 FE einen größeren 4.900-mAh-Akku haben und schneller geladen werden können. Was dieses Jahr ebenfalls noch erwartet wird, ist das Project Moohan Android XR-Headset oder das erste dreifach faltbare Smartphone von Samsung.
