Neue Galaxy-Geräte: Samsung kündigt Event an

Der Livestream wird am 4. September auf YouTube und der Website von Samsung stattfinden.

Es gibt wieder ein Samsung Unpacked-Event. Was genau auf uns zukommt bzw. vorgestellt wird, hat Samsung allerdings noch nicht verraten. Lediglich das Event wurde offiziell bekannt gegeben: Es wird am 4. September stattfinden.

Was uns bei dem Event erwarten könnte

Das Event von Samsung wird virtuell über die Bühne gehen. In Mitteleuropa ist der Livestream dann um 11:30 auf der YouTube-Seite von Samsung oder der Website zu sehen.

Bei den jüngsten Events von Samsung, also jenem im Januar und Juli, wurden die Galaxy S25-Reihe, das Galaxy Z Fold 7 und das Z Flip 7 vorgestellt.

