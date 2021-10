Samsung kündigt überraschend neue Produkte an

Im Frühherbst aktualisieren sämtliche Herstellerfirmen ihre Produktpaletten, um rechtzeitig vor dem großen Weihnachtsgeschäft ihre Neuheiten anbieten zu können. In diesem Sinne wird es kommende Woche richtig viele neue Gadgets zu sehen geben.

Apple macht am Montag den Anfang und wird höchstwahrscheinlich seine neuen MacBooks präsentieren. Am Dienstag ist Google mit seinem lang erwarteten Pixel 6 an der Reihe und am Donnerstag wird Huawei seine Neuheiten vorstellen.

Samsung wollte sich dieses Schaulaufen der großen Hersteller offenbar nicht entgehen lassen und kündigte kurzfristig und überraschend ein Produkt-Event für Mittwoch den 20. Oktober an.