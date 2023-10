Samsung stellt still und heimlich günstige Galaxy-Tablets vor

Das 8,7 Zoll große Galaxy Tab A9 und das 11 Zoll große A9 Plus kommen mit Android 13 und sind zuerst in Indien erhältlich.

Normalerweise hält sich Samsung nicht so zurück, wenn es um Produktvorstellungen geht. Diesmal hat der koreanische Konzern allerdings 2 neue Tablets vorgestellt und dazu nicht einmal eine Presseaussendung verschickt, wie Android Authority berichtet. Galaxy Tab A9 und Galaxy Tab A9 Plus werden zunächst in Indien verkauft, sollen danach aber auch in anderen Weltregionen erhältlich sein.

Spezifikationen durchschnittlich

Das Galaxy Tab A9 kommt mit 8,7 Zoll LCD mit 1340 mal 800 Pixel Auflösung, 60 Hertz und einem MediaTek Helio G99 Chipsatz, wie GSMArena auflistet. 4 GB RAM und 64 GB Speicher sind an Bord, genauso wie ein 5.100 mAh Akku, eine 2 Megapixel Frontkamera, 8 Megapixel Heckkamera, microSD-Kartenschacht und einer Ladeleistung von 15 Watt.

Das Galaxy Tab A9 Plus besitzt hingegen ein 11 Zoll LCD mit 1920 mal 1200 Pixel und 90 Hertz. Angetrieben wird es von einem Qualcomm Snapdragon 695 Chip mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher, ebenfalls erweiterbar mit microSD. Die Frontkamera kommt auf 5 Megapixel, die Hauptkamera auf 8 Megapixel. Die Batteriekapazität liegt bei 7.040 mAh.