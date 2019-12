Samsungs plant ultradünnes Glas-Display für neues Falt-Handy

Dass Samsung auf Glass statt Kunststoff setzen könnte, ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. So fanden sich erste Berichte darüber bereits im Oktober 2019. Darüber hinaus hat der Konzern kürzlich in Europa auch Markenschutzrechte für die Bezeichnung " Samsung Ultra Thin Glass" beantragt - ein weiterer Hinweis, dass die neue Oberfläche schon bald in Smartphones, aber auch in Monitoren und Fernsehern zum Einsatz kommen könnte.