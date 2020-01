Selbstladende Hybrid-Autos: Toyota-Werbung täuscht Kunden

"Self-Charging Hybrids", also selbstladender Hybrid, heißt es in einer Lexus-Werbung. Die Lexus-Hybrid-Autos würden sich während der Fahrt von selbst aufladen - "auf diese Weise sind sie immer einsatzbereit". Die Marketingkampagne über "100 Prozent selbstladende" Hybrid-Autos muss die Lexus-Mutter Toyota nun stoppen, zumindest in Norwegen.

Dort hat der Werberat entschieden, die Lexus-Werbung sei irreführend und daher nicht erlaubt. Durch die Werbung entstehe der Eindruck, die Energie für die Hybrid-Batterie sei kostenlos und entstehe quasi aus der Luft. Allerdings werde die dafür notwendige Elektrizität durch den Einsatz von Diesel beziehungsweise Benzin hergestellt, halten die norwegischen Konsumentenschützer fest.