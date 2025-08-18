Sicherheitsupdate für Windows 11 zerstört SSDs

Die Verbesserungen für das Antivirenprogramm führen in manchen Fällen dazu, dass bestimmte Festplatten nicht mehr erkannt werden.

Vergangene Woche hat Microsoft das Sicherheitsupdate KB5063878 mit der Build-Nummer 26100.4946 veröffentlicht. Es soll Verzögerungen bei der Anmeldung auf neuen Windows-11-Geräten beheben.

Doch schnell fiel auf, dass das Update, wenn es über Windows Server Update Services (WSUS) im Netzwerk verteilt wird, zu Fehlern führt. Microsoft selbst listet daher mittlerweile einen Workaround für den Fehlercode 0x80240069 auf seiner offiziellen Seite auf.

Wie Neowin berichtet, kommt es in manchen Fällen aber noch zu viel schwerwiegenderen Problemen. Bestimmte Festplatten – sowohl SSDs als auch HDDs – können dadurch „verschwinden“. Weder Microsoft noch die Festplattenhersteller haben die Fehler bisher bestätigt.

Fehler tritt bei hoher Festplatten-Auslastung auf

Demnach tritt der Fehler auf, wenn mehr als 50 GB bei einer Auslastung von 60 Prozent oder mehr auf die Festplatte geschrieben werden. Das Betriebssystem erkennt diese dann nicht mehr, und wenn man den Computer neu startet, kann man nicht mehr auf das Laufwerk zugreifen.

Der japanische X-User Necoru_cat, der als erstes zum Thema gepostet hat, vermutet, dass ein Problem mit dem Laufwerkcache der Grund dafür ist. Seinen Tests zufolge sind vor allem SSDs mit Controllern des taiwanesischen Herstellers Phison betroffen.