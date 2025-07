Kein Windows 12: Microsoft hält noch an Windows 11 fest

In jüngster Zeit spekulierten einige Insider darüber, ob der Release von Windows 12 möglicherweise unmittelbar bevorstehen könnte. Am Freitag schaffte Microsoft aber endlich Klarheit: Vorerst halte man an Windows 11 fest und werde demnächst die Version 25H2 veröffentlichen.

Eine erste Preview-Version davon steht bereits für ausgewählte Tester bereit. In der 2. Jahreshälfte soll die neue Version für alle veröffentlicht werden, teilt Microsoft in einem Blogbeitrag mit.

Unkompliziertes Update versprochen

Das Update auf die neue Version soll „so einfach und schnell sein wie ein Neustart“. Laut dem Tech-Blog Tom’s Hardware soll diese Umstellung schneller vonstattengehen als die von Version 23H2 auf die derzeitige 24H2. Enttäuschend ist gleichzeitig, dass die neue Version von Windows 11 wohl auch keine neuen, spannenden Features bringen wird, wie die Testversion zeigt.

Obwohl es derzeit noch keine konkreten Details zum Releasedatum gibt, gehen die Tech-Auskenner von Tom’s Hardware davon aus, dass wir zwischen September und Oktober mit der neuen Version von Windows 11 rechnen können.

Immerhin wird sich durch 25H2 die Zeit abermals verlängern, in der Windows Updates für Windows 11 anbietet. Für Firmenkunden wird sich die Update-Garantie abermals um 35 Monate und für Privatkunden um 24 Monate verlängern.