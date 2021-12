Ein Smartphone, das sich wie Papier anfühlt

Realme ist die Schwestern-Brand von Oppo und OnePlus . Mit dem GT 2 Pro wurde jetzt das neue Flaggschiff-Modell enthüllt, und das nobelste Feature ist nicht in den Tech-Spezifikationen versteckt, sondern ist ganz etwas Analoges. Es geht um das Feeling, das mit dem GT 2 Pro aufkommt, wie Engadget schreibt.

Umweltfreundliches Gehäuse

Das Gehäuse besteht auf der Rückseite aus ökofreundlichem Bio-Polymer-Material. Dieses ist nicht nur nachhaltig (sogar per Zertifikat bestätigt), sondern fühlt sich obendrein wie Papier an. Das Gefühl, ein GT 2 Pro in der Hand zu halten, sei daher sehr angenehm und zufriedenstellend, heißt es bei Engadget.

Realme nennt das „Paper Tech Master Design“ und dankte dem Infobar-Serien-Designer Naoto Fukasawa für seinen Input bei der Entwicklung.

In China kommt das neue Smartphone am 4. Jänner auf den Markt. Ob es auch auf anderen Märkten erhältlich sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.