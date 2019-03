So fährt es sich im Tesla-Herausforderer Porsche Taycan

In Schweden fand offenbar auch die Testfahrt von Cnet statt. Der Journalist durfte lediglich als Beifahrer erste Eindrücke sammeln und zeigt sich dabei durchaus angetan vom Tesla-Herausforderer. Auf Eis fühlte sich das Fahrzeug „ausgewogen und leistungsfähig“ an, beim Beschleunigen auf Asphalt zeigte der Elektro-Porsche ebenfalls seine Muskeln. „Lächerlich? Nicht ganz, aber ich zweifle Porsches Behauptung, dass diese Maschine beständiger Leistung bringen wird als ein Model S, nicht.“ Damit spielte der Journalist offenbar auf Teslas Ludicrous-Mode (englisch für lächerlich) an, in dem das Model S binnen 2,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt.

Präsentation im September

Die Tester durften offenbar die leistungsfähigste Variante des Taycan ausprobieren, deren Allradantrieb 600 PS Leistung vorweisen kann. Das ermöglicht die Beschleunigung von 0 auf 100 in unter 3,5 Sekunden. Mit einer Akkuladung soll man bis zu 500 Kilometer (NEDC) weit fahren können, dank 800-Volt-Schnellladefunktion lässt sich der Akku binnen 20 Minuten auf 80 Prozent laden.