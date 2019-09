So macht man aus der Apple Kreditkarte ein verstecktes Messer

Dazu schleift er eine Seite der Apple Card scharf – so wie man es mit einem Messer machen würde. Die Kreditkarte besteht aus Titan, wodurch das Schleifen und Schärfen möglich ist. Da sie recht dünn ist, schleift er sie komplett mit der Hand, was eine ganze Weile dauert. Ein echtes Messer wird üblicherweise mit einem Bandschleifer vorgeschliffen. Nur der Feinschliff danach wird von Hand gemacht.

Das Ergebnis ist eine Kreditkarte, die in Holz schneidet und Gemüse sauber durchtrennen kann. Zur Nachahmung ist das übrigens nicht empfohlen. In Österreich könnte so eine Modifikation als versteckte Waffe kategorisiert werden. Und wird man mit so einer Kreditkarte beim Boarding am Flughafen erwischt, handelt man sich wohl ein Flugverbot und jede Menge Ärger ein.

Die Apple Card ist übrigens nicht die einzige Kreditkarte aus Metall. Auch andere Unternehmen bieten ähnliches „Plastikgeld“ an. In folgendem Video hat ein YouTube-User eine Amazon/Visa-Kreditkarte scharf geschliffen.