So schlägt sich IKEAs 100-Euro-Box gegen 1.000-Euro-Lautsprecher

Fazit: 100 Euro oder 1.000 Euro?

Dass der 1.000 Euro teure Wedge der qualitativ bessere Lautsprecher mit dem hochwertigeren Innenleben ist, lässt sich nicht leugnen. Das war auch im direkten Vergleich eindeutig zu hören. Ist der Sound aber tatsächlich zehn Mal so gut wie beim Symfonisk? Hier wird ein Urteil schon schwieriger.

Denn auch wenn der Wedge einen tollen Klang erzeugt, fehlt auch ihm in der Tiefe der letzte Kick. Dass diese Beobachtung nicht an den Haaren herbeigezogen ist, signalisiert auch der Umstand, dass B&W mit dem Formation Bass zusätzlich eine Subwoofer-Komponente im Programm hat. Die kostet halt noch einmal 1.100 Euro. Ok.

So sehr mir das extravagante Design, das hochwertige Innenleben und auch der gute Klang gefällt: Dass der Luxus-Streaming-Lautsprecher den Aufpreis von 900 Euro wert ist, ist wirklich nur schwer zu argumentieren. Da bleib ich lieber bei meiner erprobten Stereoanlage, über die ich mittels angeschlossenem Apple TV ebenfalls Spotify und Co drahtlos wiedergeben kann.

Wer sehr feine Ohren hat und Musik gern in toller Qualität laut hört, wird mit dem IKEA Symfonisk aber auch nicht restlos glücklich werden. Als unkomplizierter Einstieg in die vernetzte Lautsprecher-Welt oder etwa auch als Zweit- und Drittlautsprecher in Küche, Bad und kleineren Zimmern taugt die Sonos-Box aber allemal. Ein bisschen nachhelfen kann man zudem mit einem zweiten Symfonisk-Lautsprecher. Aber dann hat man halt auch schon wieder 200 Euro ausgegeben.