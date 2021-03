Sonos stellt neuen portablen Bluetooth-Lautsprecher vor

Der Lautsprecherhersteller Sonos ist für seine smarten Multi-Room-Boxen bekannt, die via WLAN miteinander vernetzt sind. Mit dem Sonos Move hat Sonos bereits einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher im Programm. Dieser ist allerdings ziemlich groß und schwer und kaum mit herkömmlichen Bluetooth-Boxen vergleichbar.

Der Roam lässt sich aber auch wie gewohnt in das WLAN-gebundene Sonos-System integrieren. Multi-Room-Wiedergabe und Stereo-Pairing ist ebenso möglich.

Sound Swap

Wodurch sich der Roam zusätzlich vom Move abhebt, ist eine zentrale Funktionen - nämlich Sound Swap. Damit kann der Sound des Roam an den nächstgelegenen Sonos-Lautsprecher geschickt werden.

Theoretisch bedeutet das, dass man beispielsweise die Musik eines YouTube-Videos vom Handy per Bluetooth an den Roam sendet und dieser dann die Daten in das bereits bestehende Sonos-System weiterleitet.

Bislang war es eben nicht möglich, Audioquellen außerhalb der bekannten Streaming-Services und lokal gespeicherten Musikdateien auf Sonos-Lautsprechern abzuspielen.