Günstigere Sonos-Speaker kommen endlich mit Line-In und Bluetooth

​​​​​​​Der Era 300 und Era 100 sind mit Funktionen ausgestattet, die man bei Sonos bislang schmerzlich vermisst hat.

Sonos bringt 2 kompakte Lautsprecher auf den Markt, die eine neue Ära bei dem Multi-Room-Spezialisten einläuten sollen. Die neuen vernetzten Speaker sind preiswerter und kommen mit einer Funktion, die man bisher bei günstigeren Sonos-Speakern schmerzlich vermisst hat. Die Rede ist von einem Line-In-Eingang direkt an den Lautsprechern, mit dem man beliebige Audio-Quellen über das Multi-Room-System wiedergeben kann. Dass eine neue Ära eingeläutet wird, will Sonos auch mit dem überarbeiteten Namensschema unterstreichen. Der Sonos Era 300 und Era 100 sind vom Funktionsumfang weitestgehend gleich. Der Era 300 ist am ehesten mit dem aktuellen Flaggschifflautsprecher Sonos Five vergleichbar, er ist aber dennoch eine Stufe darunter angesiedelt. Der Era 100 ist das Nachfolgemodell des kleineren Sonos One.

Der Sonos Era 300

Trueplay und Surround-Kombi Der Sonos Era 300 kommt in einer etwas ungewöhnlichen Form, die am ehesten an eine liegende Sanduhr erinnert. Laut Sonos soll dies in erster Linie dem Raumklang zugutekommen, der mithilfe der Trueplay-Funktion automatisch an die räumlichen Gegebenheiten angepasst werden kann - sowohl unter iOS als auch unter Android. Spatial Audio und Dolby Atmos können mit dem Era 300 wiedergegeben werden. Die Lautsprecher können auch als kabellose Satelliten-Speaker in einer 7.1.4-Surround-Umgebung in Kombination mit einer Sonos-Soundbar verwendet werden. Endlich mit Bluetooth und Line-In Mit dem Era 300 bekommen nun endlich auch günstigere Sonos-Lautsprecher einen Line-In-Eingang. Bislang war der AUX-Eingang ausschließlich beim deutlich teureren Sonos Five verfügbar. Der Line-In-Eingang ist allerdings ein USB-C-Port, für den Sonos einen optional erhältlichen Adapter im Angebot hat. Für 25 Euro bekommt man einen Adapter für einen 3,5mm-Klinkenanschluss, für 45 Euro gibt es einen Combo-Adapter, der einen zusätzlichen Ethernet-Anschluss parat hat. Der Era 300 kann auch mittels Bluetooth bespielt werden, das bislang lediglich auf dem günstigsten und kleinsten Sonos Roam zur Verfügung stand.

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Sonos Era 300 Maße: 160 x 260 x 185 Millimeter

Gewicht: 4,47 Kilogramm

Sound: 6x Class D Verstärker; 2x Woofer; 4x Tweeter

Akku: kein Akku

Konnektivität: Line-In per USB-C mit optional erhältlichen Klinkenadapter, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth 5.0; Apple AirPlay 2

Sonstiges: Spatial Audio, Automatic Trueplay, Sprachassistenten (Amazon Alex, Sonos Voice Control), 7.1.4-Surround-Koppelung möglich

Farben: Matte Black und Matte White

Preis: 499 Euro (ab 28. März)

Era 300: Verfügbarkeit und Preis Mit Bluetooth und Line-In löst sich Sonos zumindest teilweise vom engen Korsett, das in der Vergangenheit vielfach für Kritik gesorgt hat. Teilweise deswegen, weil man für die Verwendung von Bluetooth und Line-In immer noch auf die Sonos-App und die dazugehörige Software angewiesen ist. Praktisch ist vor allem, dass man nun auch den Sound von YouTube-Clips über das Sonos-System wiedergeben kann und dass auch ein Plattenspieler in das Multi-Room-System geholt werden kann. Der Sonos Era 300 ist auch einem Mikrofon ausgestattet, sodass der Lautsprecher auch mit Sprachbefehlen gesteuert werden kann. Zur Verfügung stehen das hauseigene Sprachassistenzsystem Sonos Voice Control und Amazon Alexa. In Österreich ist der Sonos Era 300 ab 28. März für 499 Euro zu haben. Damit ist er wesentlich günstiger als der Sonos Five (649 Euro) und kann zusätzlich mit einer Bluetooth-Verbindung aufwarten. Auch die Lücke zwischen Sonos Five und Sonos One wird mit dem Era 300 nun geschlossen. Der Sonos Era 100 Optisch erinnert der Era 100 stark an seinem Vorgänger - dem Sonos One. Geändert wurde eigentlich nur die Grundform und das minimalistische User-Interface an der oberen Seite. Spatial Audio ist nicht verfügbar, eine kabellose Surround-Koppelung ist aber möglich.

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Sonos Era 100 Maße: 182,5 x 120 x 130,5 Millimeter

Gewicht: 2,02 Kilogramm

Sound: 3x Class D Verstärker; 1x Woofer; 2x Tweeter

Akku: kein Akku

Konnektivität: Line-In per USB-C mit optional erhältlichen Klinkenadapter, WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax; Bluetooth; Apple AirPlay 2

Sonstiges: Automatic Trueplay, Sprachassistenten (Amazon Alex, Sonos Voice Control)

Farben: Matte Black und Matte White

Preis: 279 Euro (ab 28. März)