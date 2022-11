Starlink hebt Preise für ukrainische Kunden drastisch an

Die Nachfrage nach dem Starlink-Satelliteninternet von SpaceX steigt in der Ukraine, die aufgrund des Krieges mit Strom- und Mobilfunkausfällen kämpft. Mit dem Bedarf an Internetzugang steigen aber auch die Preise. Kund*innen in der Ukraine haben auf Twitter angegeben, am Dienstag eine E-Mail von SpaceX über die Preiserhöhung erhalten zu haben.

Darin ist festgehalten, dass die monatlichen Kosten für Starlink in der Ukraine von umgerechnet 60 US-Dollar auf 75 US-Dollar erhöht werden. Diese Preiserhöhung soll ab dem 29. Dezember eingeführt werden. „Wenn Sie Ihren Dienst nicht fortsetzen möchten, können Sie ihn jederzeit kündigen“, heißt es.