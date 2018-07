Studie: iPhone 6 ist das unzuverlässigste Apple-Smartphone

Apples iPhone 6 ist das unzuverlässigste Apple-Smartphone. Das hat eine Studie des auf Datenlöschung spezialisierte Unternehmens Blancco ergeben. Das Unternehmen erhebt quartalsweise, welche Modelle am häufigsten von Defekten und technischen Problemen betroffen sind. Bei Apple führte dieses Ranking das mittlerweile fast vier Jahre alte iPhone 6 mit 22 Prozent an. Dahinter landeten die Nachfolger iPhone 6s (16 Prozent) und iPhone 6s Plus (neun Prozent). Die häufigsten Probleme waren Schwierigkeiten mit Bluetooth, WLAN, Headset-Verbindungen und der mobilen Datenverbindung.