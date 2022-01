Tink bietet smartes Heizsystem von Tado vergünstigt an

Um Tado zu verwenden, braucht es in der Grundausstattung eine Bridge sowie eines oder mehrere Thermostate für die Heizkörper . Letztere ersetzen einfach die “dummen” Thermostate, die standardmäßig verbaut sind. Tado unterstützt dabei nahezu alle Bauformen. Ein ausführlicher Kompatibilitätsleitfaden findet sich hier .

Erst kürzlich hat Tado außerdem mit Energy IQ eine neue Funktion integriert. Die App liefert darin geschätzten Heizkosten und Heizverbrauch und könnte so verhindern, dass man von der Jahresabschlussrechnung böse überrascht wird. Wenn man einige Grundinformationen zu seinem Energietarif angibt, kann man in der App übersichtlich sehen, mit wie viel Kosten man voraussichtlich zu rechnen hat. Aktuell funktioniert das allerdings nur dann, wenn man eine Gasheizung hat.

Damit man auch nicht vergisst, die Heizung auszuschalten, wenn man die eigenen vier Wände verlässt, bietet Tado auch die Steuerung bei Geofencing an . Das heißt, sobald man das eigene Heim verlässt, registriert die das App und schaltet die Heizung aus. Auch erkennt Tado vollautomatisch, wenn man gerade lüftet und schaltet die Heizung für 15 Minuten aus.

Sei es, um das Klima , den eigenen Geldbeutel oder beides zu schonen : Energiesparen dürfte ein Neujahrsvorsatz sein, den sich viele Menschen vorgenommen haben. Dabei hilfreich kann ein smartes Heizungssystem sein, wie es etwa Tado anbietet. Es ermöglicht das gezielte Heizen verschiedener Räume per Smartphone-App .

Die Angebote im Detail:

Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 2 Thermostaten und Bridge in der Farbe Weiß, ist ab sofort um 99 Euro (statt 224,98 Euro) auf Tink verfügbar. Hier geht es zum Angebot

Das tado° Smarte Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 5 Thermostaten und Bridge in der Farbe Weiß ist ab sofort um 289,95 Euro (statt 439,98 Euro) auf Tink verfügbar. Hier geht es zum Angebot

Das tado° Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ mit 6 Thermostaten und Bridge in der Farbe Weiß, zu einem UVP und aktuellen Bestpreis am Markt ist ab sofort um 319,95 Euro (statt 524,97 Euro) auf Tink verfügbar. Hier geht es zum Angebot

Manchmal ist es auch sinnvoll, die Raumtemperatur nicht direkt am Heizkörper, sondern an anderer Stelle zu messen. Dafür gibt es aktuell ebenfalls ein Angebot: Der tado° Funk-Temperatursensor inklusive Standfuß in der Farbe Weiß um 69,95 Euro (statt 109,98 Euro) auf tink.at verfügbar. Hier geht es zum Angebot

Die Tink Heizungs-Aktion ist vom bis 31. Jänner 2022 (23:59 Uhr) exklusiv auf tink.at verfügbar.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Tink