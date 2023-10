Teslas 2.000-Euro-Spielzeug gibt es jetzt auch in Österreich

Das teure Kinderspielzeug mit dem bekannten Design ist ab sofort auch in Österreich verfügbar.

Der Cybertruck lässt noch immer auf sich warten. Zwar häufen sich die Hinweise darauf, dass der elektrische Tesla-Pickup demnächst in den Verkauf gehen wird, ein konkretes Startdatum gibt es noch nicht.

Wann und in welcher Form der Cybertruck nach Europa kommen wird, ist ohnehin völlig unklar. Was aber demnächst in Österreich verfügbar sein wird, ist das Cyberquad - ein dem elektrischen Pickup nachempfundenes Spielzeuggefährt für Kinder.

