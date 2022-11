Über 1,5 Millionen Vorbestellungen von Teslas Cybertruck

Eigentlich wollte Tesla-CEO Elon Musk den Cybertruck bereits 2021 auf den Markt bringen. Daraus wurde nichts. Der elektrischer Pickup-Truck soll erst “in der Mitte des nächsten Jahres” ausgeliefert werden, wie die futurezone berichtete.

Trotz der Verzögerungen hält der Hype um den Cybertruck an. Bereits 1,5 Millionen Vorbestellungen verzeichnet Tesla laut Electrek. Schon in der ersten Woche, in der der E-Pickup präsentiert wurde, gingen bei Tesla 250.000 Vorbestellungen ein.

Kaufabschluss fraglich

Die populärste Modell bei den Vorbestellungen ist die Dual-Motor-Variante mit Allradantrieb. Sie hat eine Reichweite von 460 Kilometern und eine Batteriekapazität von 120 kWh. Der Cybertruck kommt in dieser Ausführung auf 50.000 Dollar. Mit 44 Prozent entfiel fast die Hälfte der Vorbestellungen auf die Dual-Motor-Variante.

Ob ein Großteil der Vorbestellungen in einem tatsächlichen Kauf mündet, bleibt fraglich. Denn die Kaution, die Interessent*innen für eine Reservierung hinterlegen müssen beträgt gerade einmal 100 Dollar - und der Betrag kann zur Gänze rückerstattet werden.