Cybertruck könnte floppen: Elon Musk kümmert es nicht

Nach einem Sonderbericht von TheTruthAboutCars.com, in dem der Tesla Cybertruck als möglicher Flop bezeichnet wurde, meldete sich der Tesla-Chef Elon Musk zu Wort und bestätigte die Hypothese. Doch ihn kümmert das wenig. „Um ehrlich zu sein, es gibt immer ein Risiko, dass der Cybertruck floppen könnte, weil er so anders ist als alles andere. Das ist mir egal. Ich liebe ihn so sehr, auch wenn andere es nicht tun“, schrieb Musk auf Twitter.

Ihm zufolge sehn andere Trucks wie Kopien desselben Wagens aus, „aber der Cybertruck sieht aus als wäre er von Aliens aus der Zukunft gemacht“.