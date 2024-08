Erster tödlicher Cybertruck-Unfall ruft US-Behörden auf den Plan

Es ist der erste bekannte Unfall mit einem Tesla Cybertruck, bei dem jemand zu Tode gekommen ist. Es muss ein besonders fürchterlicher Crash gewesen sein. Das Fahrzeug ging nämlich in Flammen auf, nur mehr spärliche Reste des Gefährts sind übriggeblieben.

Ereignet hat sich der Crash am Montagmorgen in der Nähe der texanischen Stadt Houston. Der Cybertruck ist offenbar von der Straße abgekommen und in Brand geraten, wie auf Bilder des lokalen TV-Senders KHOU 11 zu sehen ist.

