Teslas können nach Feiertage-Update Lichtshows aufführen

Für die Weihnachtsfeiertage hat sich Tesla schon in der Vergangenheit Spezielles einfallen lassen, etwa die individuelle Anpassung von Hup-Geräuschen. Nun bringt der US-Elektroautohersteller sein Software-Update V11.0 heraus. Dieses bringt neben anderen Neuerungen die Möglichkeit einer " Tesla Light Show ". Wie so etwas konkret aussehen kann, wird in einem Instagram-Video gezeigt.

Software-Download notwendig

Als Tesla-Besitzer*in kann man eine Light Show erzeugen, indem man die kostenlose Open-Source-Software xLights auf seinen Computer lädt, wie Gizmodo berichtet. In der Software kann man Lichtshows kreieren und auf einem USB-Stick speichern. Mit diesem wird die Choreografie in den Tesla geladen und auf Wunsch ausgeführt. Laut einem Blog-Eintrag von Tesla sollte die Funktion in allen neueren Model S und Model X, sowie in allen Model 3 und Model Y funktionieren.