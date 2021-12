Tesla Model S und Model X kann nicht mehr bestellt werden

Kund*innen in Europa können derzeit kein Tesla Model S und Model X mehr bestellen. In einer E-Mail an jene, die bereits eines der beiden Fahrzeuge gekauft haben, schreibt Tesla, man wolle so die Auslieferung der bereits verkauften Autos beschleunigen. Das berichtet Electrek.

Es ist wahrscheinlich, dass Tesla nicht mit den Lieferungen in Europa nachkommt. Hier gab es im vergangenen Jahr keine neue Lieferungen des Model S/X. Das Unternehmen hatte die Produktion im Dezember 2020 gestoppt, um das Fahrzeug auf den neuesten Stand zu bringen. Die Update verzögerte sich aber und das neue Model S lief erst im Juni vom Band, das Model X im Oktober. Bestellungen nahm man aber weiterhin entgegen.

Nun versucht Tesla vermutlich zuerst allen Bestellungen in Nordamerika nachzukommen. Laut der E-Mail an Käufer*innen in Europa kann man hier mit einer Auslieferung Mitte 2022 rechnen.