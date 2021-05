Tesla sitzt auf 10.000 Autos, die nicht zugestellt werden können

Wegen Problemen in der Lieferkette kann Tesla mehr als 10.000 Elektroautos nicht vollständig fertigstellen.

Mehr als 10.000 Autos, die in der Tesla-Fabrik in Fremont produziert wurden, können nicht zugestellt werden, weil wichtige Teile fehlen. Davon betroffen sind in erster Linie das Model 3 und das Model Y.

Verantwortlich für fehlenden Teile sind schwerwiegende Probleme in der Lieferkette. Dass es erhebliche Schwierigkeiten mit der Zulieferung von Komponenten gibt, hatte Tesla-CEO Elon Musk bereits vor einigen Wochen erklärt.

Die mehr als 10.000 unfertigen Autos können allerdings bereits in die Tesla-Auslieferungszentren überstellt und dort geparkt werden. Es sei nämlich möglich, die fehlenden Teile ohne großen Aufwand einzubauen, berichtete Electrek.