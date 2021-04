Hersteller sagen weltweiten Chip-Mangel bis 2023 voraus

Chips sind derzeit weltweit ein knappes Gut. Und das wird auch noch längere Zeit so sein, sagen die Chip-Hersteller.

Und wie es aussieht, ist derzeit auch keine Besserung in Sicht. Denn bei der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen hat TSMC, der weltweit größte Auftragsfertiger von Chips, von einer längeren Durststrecke bei der Verfügbarkeit von Chips gesprochen.

Knappheit bis 2023

Beim taiwanesischen Hersteller TSMC geht man davon aus, dass erst 2023 mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen werden. Frühestens dann werde sich eine Entspannung in der Lieferkette breitmachen, wird TSMC-CEO C. C. Wei von Bloomberg zitiert.

Auch Intel warnt vor einer jahrelangen Chip-Knappheit: "Es dauert einige Jahre um entsprechende Kapazitäten aufzubauen", sagte der Intel-CEO Pat Gelsinger zur Washington Post.