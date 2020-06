Tesla Model 3 schlägt Porsche 911 in Autocross-Rennen

Jede Runde übertroffen

Die beiden Fahrzeuge komplettierten die Autocross-Strecke drei Mal. In jeder Runde hatte der Tesla den Porsche geschlagen. Während letzterer für den ersten Durchgang 68,4 Sekunden benötigte, schaffte der Tesla die gleiche Strecke in 56,6 Sekunden. In der zweiten Runde war der Tesla um 2 Sekunden und in der letzten war der Tesla um 1,9 Sekunden schneller als der Porsche.

Dennoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass das Model 3 von einem viel erfahreneren Fahrer gelenkt wurde.