Tesla Model S startet Drag Race im Rückwärtsgang, gewinnt trotzdem

An der Startlinie des Beschleunigungsrennen stehen ein Tesla Model S Plaid und ein Chevrolet 2600 HD Pickup-Truck. Dass der Chevy eine Chance gegen das Elektroauto hat, ist bei diesem Anblick eher unwahrscheinlich.

Doch als die Ampel auf Grün schaltet, startet das Tesla Model S nach hinten los, während der Pickup-Truck voll beschleunigt. Der Chevrolet dürfte sich bereits Siegeschancen ausgerechnet haben. Doch der Tesla stoppt umgehend, legt den Vorwärtsgang ein und beschleunigt. Am Ende der Viertelmeile hat dann doch noch das Elektroauto die Nase vorne.

Aber warum startet das Tesla Model S Plaid in einem klassischen Drag Race überhaupt mit dem Rückwärtsgang? Das könnte am neuen Cockpit-Design sowie an einer neuen Funktion liegen.