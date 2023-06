Tesla startet Drag Race im Rückwärtsgang, gewinnt Rennen trotzdem

Man könnte meinen, das Konzept von Drag Races - also Beschleunigungsrennen - ist nicht allzu schwer verständlich: 2 Fahrzeuge begeben sich an die Startlinie, warten auf das Startsignal und beschleunigen so schnell wie möglich. Wer als erster die Ziellinie überquert, hat gewonnen.

Bei einem Drag Race zwischen einem Tesla Model Y und einem AMG Mercedes GLE SUV hat es der Tesla-Fahrer geschafft, diese simplen Vorgaben zu missverstehen. Besser gesagt, ist ihm wohl ein Missgeschick passiert.

Statt nach vorne weg zu beschleunigen, startete das Elektroauto nämlich im Rückwärtsgang. Einen Augenblick später konnte der Fahrer jedoch den korrekten Gang einlegen und dem Mercedes hinterherfahren. Am Ende schaffte es das Tesla Model Y sogar noch als Erster über die Ziellinie.