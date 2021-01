Tesla Roadster kommt erst 2022 auf den Markt

Die neue Generation des Tesla Roadster wurde bereits 2017 vorgestellt. Seither warten Elektroautofans weltweit mit Spannung darauf, die irrwitzigen Fahrleistungen des Roadster in der Praxis zu sehen. Der Nachfolger des Original-Roadster von 2008 soll von 0 auf 100 km/h in 1,9 Sekunden beschleunigen und dank eines großen Akkus dennoch knapp 1000 Kilometer weit kommen. Ursprünglich sprach Tesla-CEO Elon Musk von einem Marktstart 2020. Wie bei Tesla üblich, kommt es aber zu starken Verzögerungen. Im Vorjahr deutete Elon Musk das Startdatum 2022 an. Nun legt er sich in einem Tweet deutlich darauf fest.