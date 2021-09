Die Beta-Version der neuen Selbstfahr-Software wurde am Samstag an die Testfahrer*innen verteilt.

Die Software ermöglicht es nach wie vor nicht, dass ein Tesla völlig autonom fährt. Aber es verspricht derartige selbstständige Fahrten des Teslas auf US-Highways und auf Straßen in Städten. Da die Software aber noch immer dem „ Level 2 “ entspricht, müssen Fahrer*innen auch mit dem Update jederzeit ihre Hände am Lenkrad halten, um eingreifen zu können.

Ein YouTuber bezeichnet die Beta-Version bei einer ersten Testfahrt durch die Nacht in Seattle (USA) als "unglaublich"! Laut seiner Einschätzung nach brachte ihn das Fahrzeug sogar absichtlich an seinem "Lielings-Bagel-Spot" vorbei. "Dieses Update war bisher die größte Verbesserung und Tesla zeigt damit, dass man einen ernsthaften Schritt in Richtung Vollautonomität gemacht hat", so der User.

Was die neue Version kann

Bei dem Update, das laut Musk „mind-blowing“ sein soll, geht es in erster Linie darum, bestehende Funktionen stabiler zu gestalten. Im Hintergrund wurde an der KI herumgeschraubt, die Situationen jetzt besser einschätzen soll als vorher. User*innen sollen mit der Version 10 mehr Vertrauen in das bekommen, was Teslas FSD-Software so anstellt.

Unter anderem wurde aber auch die Visualisierung, die man beim Fahren angezeigt bekommt, upgedatet und erstrahlt in neuem Gewand. Wie sich die Beta-Version beim Fahren auswirkt, wird man in den nächtsten Tagen in weiteren YouTube-Videos zu Gesicht bekommen. Wir bleiben dran.