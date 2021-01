Tesla senkt Preise für das Model 3 in einigen Ländern

Der US-Elektroautohersteller verkauft sein Model 3 in einigen europäischen Ländern billiger. Österreich ist bisher nicht darunter.

Tesla hat in einigen europäischen Ländern die Preise für sein Model 3 gesenkt, berichtet Electrek. In Deutschland ist der Wagen in der Standard-Reichweite-Plus-Version nun um 3.000 Euro günstiger zu haben, statt 42.990 Euro kostet er 39.990 Euro. Auch die Preise für die Long-Range- und die Performance-Version sind dort über Nacht um bis zu 3.500 Euro gefallen.

Bei Electrek vermutet man, dass die Preissenkungen mit Wechselkursänderungen im Zusammenhang stehen könnten, sie fallen in einigen Märkten aber höher aus, als die Veränderungen im Dollar-Euro-Kurs.

In Österreich bisher keine Preissenkungen

Auf der österreichischen Tesla-Webseite ist von den Preissenkungen noch nichts zu merken. Das Model 3 (Standard-Reichweite Plus) kostet dort nach wie vor 46.100 Euro. Ob auch österreichische Kunden von der Preissenkung profitieren werden ist unklar. Eine Anfrage der futurezone bei Tesla läuft.

Das Model 3, das für den europäischen Markt seit kurzem in China produziert wird, ist Teslas populärstes Modell in Europa. In Österreich wurden davon im vergangenen Jahr laut Statistik Austria 2.892 Stück verkauft.