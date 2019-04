Tesla will Preise für Funktion zum autonomen Fahren erhöhen

In ein paar Wochen müssen Tesla-Käufer für eine Funktion mehr zahlen, die noch gar nicht funktioniert: CEO Elon Musk kündigte via Twitter an, dass man für autonomes Fahren künftig viel mehr zahlen müsse. Bereits am 1. Mai sollen die Preise für die Funktion zum autonomen Fahren ansteigen - und dann, bis sie tatsächlich existiert, weiter ansteigen.