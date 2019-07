US-Armee setzt Mini-Drohnen in Afghanistan ein

Schon im Februar wurde bekannt, dass die US-Armee auf Mini-Drohnen setzen möchte. Jetzt werden diese im Feldeinsatz getestet. Eine Brigade der 82nd Airborne Division hat im Frühling mit der Black Hornet trainiert und wird sie jetzt in Afghanistan einsetzen. Ein Bataillon des 508ten Fallschirmspringer-Regiments wird die Mini-Drohne nächsten Monat in Afghanistan einsetzen, berichtet das US-Militärmagazin Stars and Stripes.

Die Drohne ist nur 16 cm lang und wiegt 33 Gramm – das ist leichter, als drei Patronen des US-Sturmgewehrs M4. Die Idee ist, dass Infanteristen damit die Umgebung aufklären und Feinde entdecken können.