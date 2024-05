USB-Stick speichert nur 8 KB, hält dafür aber 200 Jahre

Die meisten Käufer*innen achten beim Kauf eines USB-Sticks in erster Linie auf den Speicherplatz, denn man will dort zumeist möglichst viel unterbringen. Als Nächstes schauen viele dann auf die Leistung des Geräts, während die Beständigkeit oft an letzter Stelle steht. Laut dem Portal Tom’s Hardware gibt es nun jedoch einen USB-Stick, der diese Prioritäten ganz neu reiht: Das besagte Produkt hat eine Speicherkapazität von nur 8 KB - dafür soll der Stick 200 Jahre halten.

➤ Mehr lesen: Was man beim Kauf von Ladegerät und USB-C-Kabel beachten soll

Der USB-Stick Blaustahl aus dem Hause Machdyne enthält einen Raspberry Pi RP2040-Mikrocontroller. Damit eignet er sich für spezielle Speicherzwecke – besonders gut soll er sich für die langfristige Speicherung von Text eignen. Aber selbst bei Texten geht sich auf einem 8-KB-Gerät nicht sonderlich viel aus – hier könnte man je nach Formatierung auch nur wenige Seiten Text unterbringen. Tom’s Hardware hält das Gerät deshalb für einen idealen Speicherort für Passwörter, Kryptowährungsschlüssel und Geocaching-Daten.

Ferroelektrisches RAM ist langlebig

Der Stick nutzt ein sogenanntes ferroelektrisches RAM (FRAM), das einen extrem niedrigen Stromverbrauch hat und bis zu einer Milliarde Lese- und Schreibzyklen ermöglicht. Weil FRAM so teuer ist, wird der Stick trotz des geringen Speichers für den recht hohen Stückpreis von 29,95 Euro verkauft. Im Gegensatz zu anderen Speicherlösungen gilt FRAM jedoch als langlebig und kann Daten 200 Jahre lang bei einer Raumtemperatur von 35 Grad Celsius speichern.

Außerdem gilt das Gerät als besonders sicher – dank künftiger Firmware-Updates soll es eine Verschlüsselungsfunktion erhalten. Damit soll die Sicherheit des Sticks abermals verbessert werden. Das Blaustahl-Gerät kommt mit einem USB-Typ-A-Stecker, für den es auf den meisten Betriebssystemen keinen zusätzlichen Treiber braucht.