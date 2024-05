Neue Industrie: KI-Avatar der toten Oma kostet 140 Dollar

Künstliche Intelligenz eröffnet für viele Unternehmen neue Geschäftsfelder, auch solche, mit denen man vielleicht nicht gerechnet hat. In China wächst gerade eine neue Industrie heran, die virtuelle Avatare verstorbener Familienmitglieder erstellt. Auch US-Unternehmen bieten derartiges an, darunter etwa StoryFile oder You, Only Virtual.

Die Trauernden können mit dem Avatar interagieren und etwa mit ihm reden. Generiert wird das Bild anhand von Fotos und Videos der Verstorbenen. Die Stimme kann anhand aufgezeichneter Telefonate imitiert werden. Und die Persönlichkeit wird auf Basis aufgezeichneter Kommunikation nachgebaut, etwa aus Chat-Verläufen oder E-Mails.

Preis eines Avatars

Im NPR-Podcast All Things Considered wurde das Thema nun behandelt und mit MIT-Tech-Review-Reporter Zeyi Yang besprochen, der diesen Trend in China in einem ausführlichen Artikel recherchiert hat. Das Erstellen eines Avatars einer verstorbenen Person ist durch den Fortschritt der KI-Technologie deutlich günstiger geworden. Rund 140 bis 150 Dollar koste es demnach heute, während es vor ein paar Jahren noch jenseits von 1000 Dollar waren.

