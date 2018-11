Video: Auto-Drohnen-Hybride von Audi und Airbus absolviert ersten Testflug

"Schon im nächsten Jahrzehnt könnten Audi-Kunden einen komfortablen und effizienten Flugtaxi-Service in Großstädten nutzen – multimodal, in der Luft und auf der Straße", schreibt Audi in einer Aussendung. Bei dem gezeigten Prototypen handelt es sich noch um ein 1:4-Modell. In einem nächsten Schritt soll ein Prototyp in voller Größe fliegen und fahren.