Video: So wird der Tesla Semi auf seine Langlebigkeit getestet

Tesla hat ein Video auf mehreren Social-Media-Kanälen veröffentlicht, in dem der Test des Tesla Semi Trucks zu sehen ist. Der Elektro-Truck wurde dabei in unterschiedlichen rauen Wetterbedingungen auf seine Beständigkeit geprüft, um die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Autos zu fördern. Zunächst ist zu sehen, wie der Tesla Semi durch eine große Pfütze fährt und wie das Wasser gegen die Motorhaube spritzt. Das Wasser dringt bis zum Motor und anderen Komponenten vor.

Ein Test im Jahr 2019 zeigte, dass der elektrische Truck in der Lage sei, in nur 20 Sekunden von 0 auf 100 km/h eine Ladung von rund 36 Tonnen zu transportieren. Zum neuen Test gibt es diesbezüglich noch keine Angaben. Auch 2020 wurde ein Prototyp des Tesla Semi mehrere Wochen auf einem schneebedeckten Gelände in der Nähe der Stadt Delta Junction in Alaska getestet.

Strukturelle Festigkeits- und Haltbarkeitstests

Abseits dessen, was im Video zu sehen ist, prüfen die Tesla-Ingenieur*innen weitere unterschiedliche Faktoren, wie aus einer Tesla-Jobanzeige für eine Stelle im Vehicle Test Team in der Fremont Factory hervorgeht. Zu den Aufgaben zählen unter anderem „strukturelle Festigkeits- und Haltbarkeitstests“ auf internen und externen Testgeländen.

Die Verantwortlichen müssen diese Testgeländedaten unter anderem mit Beschleunigungsmessern und Dehnungsmessstreifen sammeln und im Anschluss analysieren, verarbeiten und auf Datenintegrität prüfen.

Zu den Aufgaben zählt auch die Unterstützung von Firmware-Upgrades sowie die Fehlerbehebung und die Diagnose für die Testfahrzeuge.