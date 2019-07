Video zeigt die drei Varianten des iPhone 11

Im Herbst wird Apple voraussichtlich die nächste Generation seiner iPhones vorstellen. Der YouTuber MKBHD zeigt anhand von Dummy-Modellen des iPhone 11, iPhone 11 Max und iPhone 11R sehr genaue Bilder der kommenden iPhone-Generation.

Das Video zeigt auch das neue Kamera-Design der iPhone-Modelle. Wie berichtet, sollen das iPhone 11 und das iPhone 11 Max eine Dreifachkamera bekommen, die Apple in einem hervorstehenden Rechteck an der linken oberen Ecke, auf der Rückseite des Geräts, platzieren will. Ein solches Rechteck befindet sich offenbar auch auf der Rückseite des iPhone 11R, das eine Zweifachkamera bekommen soll.