Vivo bringt zur Fußball-EM ein Mittelklasse-Handy mit Zeiss-Kamera 

Durch die Kooperation mit dem deutschen Optikspezialisten soll das Vivo V40 eine hohe Bildqualität bieten.

Wer Fußballspiele im Fernsehen verfolgt, ist mit ziemlicher Sicherheit bereits auf Vivo gestoßen. Der chinesische Smartphone-Hersteller tritt nämlich seit Jahren als Sponsor bei Fußballgroßereignissen auf. So auch in diesem Jahr bei der EURO 2024 in Deutschland. Passend zur Fußball-EM hat Vivo seine neuesten Smartphones präsentiert, die während der einmonatigen Veranstaltung massiv beworben und in Szene gesetzt werden. ➤ Mehr lesen: Warum wird die Fußball-EM nicht in 4K übertragen? Vivo V40 und Vivo V40 Lite Beim Vivo V40 handelt es sich um ein Mittelklasse-Handy, das eine hochwertige Kamera zu einem günstigen Preis verspricht. Das Vivo V40 Lite versucht sich ebenso an diesem Versprechen, ist allerdings in Sachung Leistung eine Stufe darunter angesiedelt.

Die Kamera des Vivo V40 ist in Zusammenarbeit mit Zeiss entstanden © Vivo

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Vivo V40 Maße und Gewicht: 166,16 x 74,93 x 7,58 Millimeter, 190 Gramm

Display : 6,78 Zoll AMOLED, 120 Hz, 1.260 x 2.800 Pixel, 1.200 nits (HBM), 4.500 nits (peak)

Kamera : 50 MP Hauptkamera: f/1.88, 1,56-inch GNJ-Sensor, OIS, PDAF 50 MP Weitwinkel: f/2.0 Video : 4K Selfie-Kamera : 50 MP, f/2.0

Prozessor : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm)

Speicher : 8/256GB, UFS 2.2

Akku : noch unklar für Österreich-Modell

Software : Android 14, Funtouch 14

Sonstiges : NFC, 5G, eSIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4, Dual-SIM, Wasserschutz IP68, microSD, eSIM

Farben : Stellar Silver, Nebula Purple

Preis: noch unklar

Zeiss-Kamera für die Mittelklasse Die Zeiss-Optik aus der Vivo-X-Serie kommt erstmals auch in der Mittelklasse zum Einsatz. In diesem Sinne ist die Kamera des Vivo V40 in Zusammenarbeit mit dem Optikspezialisten Zeiss entstanden. Herzstück ist die 50-MP-Hauptkamera, die auf einem 1,56-inch GNJ-Sensor aufbaut und eine Blende von f/1.88 hat. Unterstützt wird die Kamera von einem optischen Bildstabilisator (OIS), der für weniger Verwackelungen und somit für schärfere Bilder bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgen soll. ➤ Mehr lesen: Vivo X100 Pro im Test: Die wahnsinnig gute Zeiss-Kamera Außerdem gibt es ein 50-MP-Weitwinkelobjektiv, das eine Blende von f/2.0 hat und über eine Gruppen-Porträt-Funktion verfügt. Dabei kann der klassische Porträt-Modus auf ein Gruppenbild angewandt werden - Gesichter werden scharf dargestellt, während der Hintergrund unscharf gezeichnet wird.

Vivo V40 © Vivo

Auch die Frontkamera löst mit 50 MP auf und hat ebenso eine Gruppen-Selfie-Funktion integriert. Die Blendenzahl liegt bei f/2.0. Durch die Kooperation werden auch die speziellen Farbstile von Zeiss für die Mittelklasse verfügbar. Die Rede ist von den Zeiss-Portrait-Styles und den Night-Portraits. ➤ Mehr lesen: Vivo V40 SE im Test: Was kann das "Alltags-Flaggschiff" für 299 Euro? Vielversprechendes Display Das Display misst 6,78 Zoll in der Diagonale, was das V40 zu einem riesigen Gerät macht. Die Auflösung des AMOLED-Panels ist mit 2.800 x 1.260 Pixel enorm, die Refresh-Rate reicht bis zu 120 Hz. Die Helligkeit gibt Vivo mit bis zu 1.200 nits (High Brightness Mode HBM) an. Die punktuelle Peak-Helligkeit reicht sogar bis 4.500 nits, was in diesem Segment ein vergleichsweise hoher Wert ist.

Vivo V40 © Vivo

Prozessor und Speicherplatz Angetrieben wird das Mittelklasse-Handy von einem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Dieser verspricht ausreichend Power bei hoher Energieeffizienz. Mit an Bord ist Android 14 sowie 8 GB Arbeitsspeicher und die Möglichkeit, eine microSD-Speicherkarte zu nutzen. Bemerkenswert ist zudem, dass Vivo das V40 mit einem Mindestspeicher von 256 GB anbietet. Das ist zwar ausreichend Platz, trägt aber wohl zu einem etwas höheren Startpreis bei. Ansonsten gibt es noch eine eSIM, Stereo-Lautsprecher, Bluetooth 5.4 und einen Wasserschutz gemäß IP68. All das wird in ein vergleichsweise dünnes Gerät mit einer Stärke von 7,58 Millimeter gepackt. Das Gewicht beträgt 190 Gramm. Preis und Verfügbarkeit Aus dem Preis macht Vivo noch ein Geheimnis. Wann der Preis verraten wird, ist noch unklar. Der Marktstart in Österreich soll noch im Sommer über die Bühne gehen.

Vivo V40 Lite © Vivo

Das Vivo V40 Lite Neben dem Vivo V40 hat der chinesische Hersteller auch die Lite-Version vorgestellt. Das Vivo V40 Lite kommt in einem anderen Design und einer etwas abgespeckten Ausstattung. Das AMOLED-Display misst 6,78 Zoll, hat eine Refresh-Rate von 120 Hz und eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel. Die Hauptkamera löst mit 50 MP aus und hat eine Blende von f/1.79. Als Sensor kommt ein Sony IMX882 zum Einsatz. Die Weitwinkelkamera löst mit 8 MP aus, die Selfie-Kamera mit 32 MP.

Vivo V40 Lite © Vivo