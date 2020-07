VW bietet für den ID.3 ein Ladenetzwerk mit 150.000 Stationen an

Allerdings muss man dazu erst das Preismodell verstehen. Dieses unterscheidet zwischen Kunden mit einem ID.3 und Fahrern anderer Modelle, sowie einem Free- und 2 Abo-Modellen und die bereits oben genannten 2 Arten von Anbietern.

Außerdem gibt es vorerst nur bei Ionity in Deutschland fixe Preise pro kWh. Beim „öffentlichen Laden“ gelten die Preise der anderen Anbieter. Nutzt man den We Charge Tarif „We Charge Free“ werden bei diesen nochmal 29 Cent pro Ladevorgang zusätzlich fällig. Bei den We Charge Tarifen mit Monatsgebühren entfällt dieser Session-Betrag.

Die Preise von VW sind derzeit nur für Deutschland (16 Prozent Mehrwertsteuer) gültig. Preise für Österreich gibt es noch nicht.

We Charge wird in die We Connect ID. App integriert. Damit lassen sich Ladepunkte finden. Es wird auch angezeigt, ob die Ladepunkte gerade frei oder besetzt sind.