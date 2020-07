VW kündigt Verkaufsstart von ID.3 an

Österreich: Später und teurer

Dann wird auch der endgültige Österreich-Preis des Elektroautos bekannt gegeben. In Deutschland wird seit längerem ein Preis unter 30.000 Euro für den ID.3 beworben. Das werde sich in Österreich nicht ausgehen, so die Sprecherin.

In die Förderkriterien wird das Elektroauto aber allemal fallen. Die limitierten Vorserienversion ID.3 1st wird man auch demnächst in Österreich auf der Straße erblicken können. Denn die Auslieferungen der ersten Fahrzeuge werde in Kürze starten, heißt es gegenüber der futurezone.