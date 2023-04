VW präsentiert Elektro-Limousine ID.7

Mit dem kleineren Akku sollen 170 kW möglich sein, mit dem größeren 200 kW. In Sachen Reichweite übertrifft der ID.7 seine Schwestermodelle. Bis zu 700 Kilometer wird der E-Passat dank verbesserter Aerodynamik mit einer Ladung zurücklegen können, heißt es seitens VW.

Der Wagen kommt mit einem 210-kW-Antrieb und einem Drehmoment von 545 Newtonmetern . Mit dem Hinterachsantrieb APP550 versprichtl VW mehr Leitung und Effizienz gegenüber den E-Motoren in anderen ID-Modellen. Der Wagen mit einem 77 kWh-Akku soll ab Herbst verfügbar sein. Nächstes Jahr will VW dann den I D.7 Pro S mit 85 kWh herausbringen.

Der Kofferraum des ID.7 bietet 532 Liter Stauraum, was in Zukunft aber noch angehoben werden soll. Spätestens 2024 will VW den ID.7 nämlich auch als Kombi anbieten. Auch unter der Fronthaube befindet sich ein kleiner Stauraum.

Die Auslieferungen sollen im Spätsommer starten. Einen Preis nennt VW noch nicht, der dürfte bei knapp unter 60.000 Euro starten.