ID.7: VW präsentiert neuen elektrischen Passat

Volkswagen elektrisiert den Passat. Mit dem ID.7 wagt der deutsche Autobauer einen Anlauf in Richtung E-Auto-Mittelklasse. Der Pkw soll noch 2023 auf den Markt kommen. Einen ersten Prototyp des ID.7 präsentierte VW kürzlich auf der Tech-Messe CES in Las Vegas.

"Mit dem neuen ID.7 runden wir unser E-Modellportfolio nach oben hin ab. Die Limousine wird Top-Technik und Qualität bieten", wird VW-Chef Thomas Schäfer in einer Presseaussendung zitiert. "Der ID.7 ist eines von 10 neuen E-Modellen, die wir bis 2026 auf den Markt bringen. Unser Ziel: In jedem Segment für unsere Kundinnen und Kunden das passende Angebot zu haben", so Schäfer.

Geräumiger Innenraum

Mit einer Länge von rund 5 Metern überragt der ID.7 sein Vorbild, den Passat, um knapp 20 Zentimeter. Der Radstand beträgt 2,97 Meter, verspricht also ein geräumiges Inneres, das dem VW Phaeton ähneln dürfte.

Der E-Passat ist mit einem 15 Zoll großen Head-up-Display mit Augmented-Reality-Darstellung ausgestattet. Hinzu kommen eine "intelligente Klimatisierung" sowie beleuchtete Touch-Slider.